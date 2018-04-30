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ГИБДД предупредила о грядущих облавах на дорогах Приморья
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ГИБДД предупредила о грядущих облавах на дорогах Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморская госавтоинспекция предупредила водителей о грядущих профилактических рейдах на дорогах края в майские праздники, сообщает PRIMPRESS.
«В период майских праздников в регионе будут проводиться профилактические рейды, направленные на выявление и привлечение к установленной законодательством ответственности водителей, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии», — отметили в ГИБДД.
По данным ведомства, с начала года в Приморье составлено 1937 административных протоколов в отношении пьяных водителей. В отношении 395 водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом состоянии, вынесены постановления об административном аресте.
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