ГИБДД предупредила о грядущих облавах на дорогах Приморья

Приморская госавтоинспекция предупредила водителей о грядущих профилактических рейдах на дорогах края в майские праздники, сообщает PRIMPRESS.

«В период майских праздников в регионе будут проводиться профилактические рейды, направленные на выявление и привлечение к установленной законодательством ответственности водителей, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии», — отметили в ГИБДД.

По данным ведомства, с начала года в Приморье составлено 1937 административных протоколов в отношении пьяных водителей. В отношении 395 водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом состоянии, вынесены постановления об административном аресте.