ГИБДД предупредило водителей в Кирове о сильных снегопадах

ГИБДД рекомендует водителям в Кирове воздержаться от поездок на своих автомобилях, сообщает progorod43.ru.

Это связано с сильными снегопадами и непростой ситуацией на дорогах. Особенно такое предупреждение касается тех, кто сменил на машинах зимнюю резину на летнюю.

Во время снегопадов в городе и области представители ГИБДД дежурят в усиленном режиме.

Если участникам дорожного движения потребуется помощь, инспекторы ДПС готовы её оказать. Для этого следует обратиться в ближайшее подразделение ГИБДД, уточнили в пресс-службе ведомства.