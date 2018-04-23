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ГИБДД предупредило водителей в Кирове о сильных снегопадах
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ГИБДД предупредило водителей в Кирове о сильных снегопадах 

RT на русском 55 минут назад
Фото: ГТРК Вятка
ГИБДД рекомендует водителям в Кирове воздержаться от поездок на своих автомобилях, сообщает progorod43.ru.
Это связано с сильными снегопадами и непростой ситуацией на дорогах. Особенно такое предупреждение касается тех, кто сменил на машинах зимнюю резину на летнюю.
Во время снегопадов в городе и области представители ГИБДД дежурят в усиленном режиме.
Если участникам дорожного движения потребуется помощь, инспекторы ДПС готовы её оказать. Для этого следует обратиться в ближайшее подразделение ГИБДД, уточнили в пресс-службе ведомства.
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