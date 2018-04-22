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ГИБДД проведет в Пскове проверки водителей
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ГИБДД проведет в Пскове проверки водителей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 23 апреля запланировано проведение массовых проверок водителей для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
Основные цели мероприятия: выявление фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
Места проведения массовых отработок:
23.04.18г. — с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. — Рижский проспект (Телецентр); 23.04.18г. — с 13 час. 00 мин. до 13 час. 40 мин. — Рижский проспект — улица Киселева.
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