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На Сусанинской трассе пьяный водитель попытался уйти от погони ГИБДД
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На Сусанинской трассе пьяный водитель попытался уйти от погони ГИБДД 

АиФ Владимир 30 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером в понедельник, 23 апреля. В полицию пришло сообщение о нетрезвом мужчине, который сел за руль автомобиля. Сотрудники ГИБДД отправились на место происшествия. Они обнаружили нужную машину возле Апраскино.
Начала погоня. Мужчина неоднократно нарушил правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу и превышая скорость. Когда автомобиль заблокировали, водителю пришлось выйти на освидетельствование. Тест показал, что он пьян. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.
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