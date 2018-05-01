За два выходных дня свердловские сотрудники ГИБДД поймали 162 пьяных водителя

Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, некоторые из них пытались сбежать от инспекторов или отказаться от прохождения медосвидетельствования. А одну женщину-водителя поймали в нетрезвом состоянии, когда она везла дочь и внука. Это произошло в поселке Рефтинский, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

— Инспектор остановил автомобиль Honda CR-V после того, как из окна машины вылетела пустая бутылка из-под пива. За рулём оказалась 55-летняя женщина, она долго отказывалась общаться с дорожной полицией, а потом всё-таки открыла окно и сказала, что выпивала из-за того, что очень устала от работы на своём садовом участке, и попросила её отпустить. От неё исходил сильный запах алкоголя. Ко всему прочему, в салоне была её дочь с грудным ребёнком. Сотрудники ГИБДД отстранили женщину от управления автомобилем, машину увезли на штрафстоянку, а пассажиров позже увезли домой родственники.

Ещё одна любительница выпить попалась сотрудникам ГИБДД в Дегтярске. Произошло это 30 апреля около 2 часов ночи. Инспекторы остановили Chery A13, за рулём которого была 48-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. В результате освидетельствования было зафиксировано содержание этанола в объёме 1,360 мг/л в выдыхаемом воздухе. С такими результатами женщина не согласилась, но проходить освидетельствование в медицинском учреждении отказалась. Пока сотрудники ГИБДД составляли протокол и отправляли машину на штрафстоянку, женщина на них ругалась матом, в итоге дорожная полиция передала материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти». Кроме того, инспекторы выяснили, что эту женщину уже лишали прав в 2014 году за отказ от медосвидетельствования.

В этот же день в Дегтярске поймали ещё одного пьяного водителя. 18-летний парень ехал на «пятёрке», когда инспекторы потребовали остановиться, он попытался скрыться. Дорожная полиция начала погоню и остановила его. Тогда и выяснилось, что он не только пьян, но и ездит без прав. Водителя задержали до решения суда.

Еще один «беглец» попался сотрудникам ГИБДД в Ирбите. 22-летний парень на Range Rover тоже вынудил инспекторов начать погоню, не остановившись на законные требования. Когда через несколько минут его поймали, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас ему грозит штраф с лишением прав до 2 лет. А за неповиновение сотрудникам полиции его арестовали на 15 суток.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за пьяную езду и за отказ от прохождения медосвидетельствования водителям грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При задержании повторно в течение года наступает уже уголовная ответственность.

В ГИБДД предупредили, что рейды будут продолжаться, в том числе и на отдалённых территориях. Также дорожные полицейские поблагодарили горожан, которые сообщают о пьяных водителях по телефону дежурной части ГИБДД Свердловской области +7 (343) 269–77–00 и пишут смс на номер +7 902 276 13 91.