В Калининграде инспекторы ДПС помогли беременной добраться в роддом 

В Калининграде инспекторы ДПС помогли беременной, которая почувствовала себя плохо, добраться в роддом, рассказывает портал Клопс.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Инцидент произошел после полудня в воскресенье, 22 апреля. Беременная женщина была в одном из магазинов на пересечении улиц Леонова и Карла Маркса. Там она почувствовала себя плохо. Одна из покупательниц вышла на улицу, чтобы позвать на помощь, и увидела автомобиль ДПС. Она обратилась к полицейским с просьбой помочь будущей матери добраться до роддома. Те согласились.
О дальнейшей судьбе девушки издание не сообщает. Правоохранительные органы случившееся пока никак не комментировали.