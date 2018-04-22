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В Калининграде инспекторы ДПС помогли беременной добраться в роддом
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В Калининграде инспекторы ДПС помогли беременной добраться в роддом 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Калининграде инспекторы ДПС помогли беременной, которая почувствовала себя плохо, добраться в роддом, рассказывает портал Клопс.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Инцидент произошел после полудня в воскресенье, 22 апреля. Беременная женщина была в одном из магазинов на пересечении улиц Леонова и Карла Маркса. Там она почувствовала себя плохо. Одна из покупательниц вышла на улицу, чтобы позвать на помощь, и увидела автомобиль ДПС. Она обратилась к полицейским с просьбой помочь будущей матери добраться до роддома. Те согласились.
О дальнейшей судьбе девушки издание не сообщает. Правоохранительные органы случившееся пока никак не комментировали.
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