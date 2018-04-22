Мусоровоз под Саратовом протаранил газопровод

Инцидент произошел утром 21 апреля в Марксе Саратовской области.

Очевидцы происшествия сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что по 11-й линии от маслозавода в сторону ул. Комсомольской мусороуборочной машиной с краном для поднятия контейнеров напрочь снесла газовую трубу диаметром 80 мм. Только по чистой случайности никого не покалечило и не убило.

От удара трубы были вырваны и отброшены на огороды и крыши бань. При этом проживающие в этом районе города остались без газа.

«У многих вырваны и выкручены не только трубы, но и повреждены газовые счётчики. По счастью, ни у кого на огороде не был разведён костёр и никто поблизости не курил иначе, не избежать было бы взрыва и жертв. Но жителям нанесён ущерб», — сообщают очевидцы происшествия, которые высказали предположение о том, что водитель служебного грузовика был нетрезв.

Фото: соцести