Приморцы застыдили водителя Suzuki Escudo 

В соцсетях застыдили водителя автомобиля, который сбил собаку во Владивостоке и скрылся с места происшествия, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, все произошло недалеко от дома № 2я по улице Строительная. Водитель Suzuki Escudo (госномер), сбил щенка на пешеходном переходе и, даже не притормозив, продолжил движение.
Свидетелями произошедшего стал мужчина, который подобрал пса и отвез его в ветеринарную клинику.
«Там ничего не сделали и отправили в клинику с рентген-аппаратом, привез в другую, и там щенок умер», — рассказал горожанин.