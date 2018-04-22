Приморцы застыдили водителя Suzuki Escudo

В соцсетях застыдили водителя автомобиля, который сбил собаку во Владивостоке и скрылся с места происшествия, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, все произошло недалеко от дома № 2я по улице Строительная. Водитель Suzuki Escudo (госномер), сбил щенка на пешеходном переходе и, даже не притормозив, продолжил движение.

Свидетелями произошедшего стал мужчина, который подобрал пса и отвез его в ветеринарную клинику.

«Там ничего не сделали и отправили в клинику с рентген-аппаратом, привез в другую, и там щенок умер», — рассказал горожанин.