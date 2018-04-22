В результате ДТП машина под Саратовом «улетела» в пункт приема металла

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в Балаково Саратовской области.

Вечером 22 апреля при въезде в город со стороны дач «Приморье» с трассы на обочину вылетел автомобиль с пассажирами.

В кювете машина перевернулась на крышу и так и осталась до прибытия ГИБДД в положении колесами вверх.

Примечательно, что покореженный в результате происшествия автомобиль упал рядом с указателем «Приема лома» рядом с элеватором вблизи заправки. «Удачно перевернулись! Сразу в прием лома», — иронизировали пользователи в группе «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».