Мэр посетил пострадавших во время урагана

Сегодня, 22 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин посетил двух пострадавших во время урагана в городской клинической больнице им. С. Юдина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Из сообщения следует, что один из мужчин госпитализирован с травмой руки, второй получил травмы головы после падения дерева на его автомобиль, где он находился во время урагана. «Я звонил в службу спасения где-то в 17:27, и они очень быстро подъехали», — рассказал пациент главе города.

Уточняется, что состояние обоих пациентов на данный момент стабильное. Мэр попросил главного врача больницы следить за дальнейшим состоянием пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления.

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