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Полиция назвала виновника аварии с двумя скутерами на Нулевой Продольной Волгограда
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Полиция назвала виновника аварии с двумя скутерами на Нулевой Продольной Волгограда 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области озвучила обстоятельства аварии с участием иномарки и двух скутеров, которая вчера, 22 апреля, произошла вечером в Центральном районе.
По данным полицейских, молодые люди, управлявшие скутерами, оказались в больнице по вине водителя Mazda.
— В 19:30 29-летний водитель Mazda, двигаясь по улице 62-й Армии со стороны Краснознаменской в сторону 7-ой Гвардейской, на пересечении с улицей Комсомольской, совершая поворот налево, не предоставил преимущество двум скутерам «Хонда» и совершил с ними столкновение, — сообщили V1.ru в пресс-службе главка. — Оба водителя скутеров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
В полиции уточняют, что в результате аварии в больнице оказались 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек.
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