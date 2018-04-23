Полиция назвала виновника аварии с двумя скутерами на Нулевой Продольной Волгограда

В Волгограде пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области озвучила обстоятельства аварии с участием иномарки и двух скутеров, которая вчера, 22 апреля, произошла вечером в Центральном районе.

По данным полицейских, молодые люди, управлявшие скутерами, оказались в больнице по вине водителя Mazda

— В 19:30 29-летний водитель Mazda, двигаясь по улице 62-й Армии со стороны Краснознаменской в сторону 7-ой Гвардейской, на пересечении с улицей Комсомольской, совершая поворот налево, не предоставил преимущество двум скутерам « Хонда » и совершил с ними столкновение, — сообщили V1.ru в пресс-службе главка. — Оба водителя скутеров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В полиции уточняют, что в результате аварии в больнице оказались 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек.