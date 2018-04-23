Пьяный дебошир напал на врачей скорой во Владивостоке

В темное время суток в полицию поступило сообщение о буйном гражданине, мешающем работать врачам скорой в одном из домов в Ленинском районе. Прибывшие по вызову больной горожанки медики столкнулись с ее нетрезвым супругом, который устроил скандал и нее давал оказать женщине помощь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Мужчина также бросился на врачей, поэтому они сообщили о происходящем в полицию. В ходе переговоров с хулиганом медики смогли его успокоить и осмотрели больную горожанку.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Не исключено, что нетрезвый дебошир будет привлечен к административной ответственности.