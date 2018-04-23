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Пьяный дебошир напал на врачей скорой во Владивостоке
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Пьяный дебошир напал на врачей скорой во Владивостоке 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
В темное время суток в полицию поступило сообщение о буйном гражданине, мешающем работать врачам скорой в одном из домов в Ленинском районе. Прибывшие по вызову больной горожанки медики столкнулись с ее нетрезвым супругом, который устроил скандал и нее давал оказать женщине помощь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина также бросился на врачей, поэтому они сообщили о происходящем в полицию. В ходе переговоров с хулиганом медики смогли его успокоить и осмотрели больную горожанку.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Не исключено, что нетрезвый дебошир будет привлечен к административной ответственности.
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