На Станиславского погасли светофоры

Утром 23 апреля на пересечении улицы Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.

Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс. Картах около 7:25. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.

«Заявка поступила 40 минут назад. Бригада на выезде. Причина сбоя устанавливается», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, затора на перекрёстке нет, скорость движения автомобилей составляет около 20 км/ч. В целом уровень пробок к 8:00 в городе оценивается в 5 баллов.

Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.