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На Станиславского погасли светофоры
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На Станиславского погасли светофоры 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 23 апреля на пересечении улицы Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс. Картах около 7:25. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.
«Заявка поступила 40 минут назад. Бригада на выезде. Причина сбоя устанавливается», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, затора на перекрёстке нет, скорость движения автомобилей составляет около 20 км/ч. В целом уровень пробок к 8:00 в городе оценивается в 5 баллов.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.
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