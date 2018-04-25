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Пассажирский автобус сгорел во Владивостоке
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Пассажирский автобус сгорел во Владивостоке 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Главный региональный
Рейсовый пассажирский автобус выгорел дотла во Владивостоке Приморского края. Обошлось без пострадавших, сообщает телеканал «360».
Инцидент зафиксировали в субботу, 17 марта. Транспорт полыхал в районе «Седанки». Через семь минут на место ЧП прибыли экстренные службы. Пожарные приступили к тушению огня.
Пассажиры смогли самостоятельно покинуть автобус до их приезда. Пассажиры соблюдали спокойствие и последовательно вышли из горящего транспорта. «Паники не было», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
В тушении автобуса участвовали восемь человек и две единицы техники. Пожар локализовали и потушили. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Фактически выгорели салон и двигатель общественного транспорта.
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