Пассажирский автобус сгорел во Владивостоке

Рейсовый пассажирский автобус выгорел дотла во Владивостоке Приморского края. Обошлось без пострадавших, сообщает телеканал «360».

Инцидент зафиксировали в субботу, 17 марта. Транспорт полыхал в районе «Седанки». Через семь минут на место ЧП прибыли экстренные службы. Пожарные приступили к тушению огня.

Пассажиры смогли самостоятельно покинуть автобус до их приезда. Пассажиры соблюдали спокойствие и последовательно вышли из горящего транспорта. «Паники не было», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

В тушении автобуса участвовали восемь человек и две единицы техники. Пожар локализовали и потушили. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Фактически выгорели салон и двигатель общественного транспорта.