Иномарки с пробегом пользуются огромной популярностью в столице России. 

Проведя исследования вторичного рынка Москвы, эксперты пришли к шокирующему выводу.
Оказывается, что только за начало этого года владельцы автомобилей сделали свой выбор в пользу иномарок с пробегом, было приобретено 50 тысяч 234 автомобиля.
Первое место занял автомобиль Ford Focus.
На втором месте идёт иномарка с пробегом Hyundai Solaris.
На третьем месте расположилась Skoda Octavia.
Четвёртую позицию занял автомобиль KIA Rio, его приобрели 1064 водителя.
Также за первый триместр было продано 871 автомобилей фирмы Toyota Camry, ему присудили пятое место.
Mercedes-Benz E-класса, а также Opel Astra идут следом, но всё-таки прослеживается отрицательная динамика, процент продаж упал на 6,5.
Эксперты считают, что процент популярности поддержанных иномарок среди жителей Москвы будет только увеличиваться.