Иномарки с пробегом пользуются огромной популярностью в столице России.

Проведя исследования вторичного рынка Москвы, эксперты пришли к шокирующему выводу.

Оказывается, что только за начало этого года владельцы автомобилей сделали свой выбор в пользу иномарок с пробегом, было приобретено 50 тысяч 234 автомобиля.

На втором месте идёт иномарка с пробегом Hyundai Solaris.

Четвёртую позицию занял автомобиль KIA Rio, его приобрели 1064 водителя.

Также за первый триместр было продано 871 автомобилей фирмы Toyota Camry, ему присудили пятое место.

Эксперты считают, что процент популярности поддержанных иномарок среди жителей Москвы будет только увеличиваться.