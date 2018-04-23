В мегаполисе иномарка сбила женщину на жилмассиве «Родники» 

На жилмассиве «Родники» в Калининском районе Новосибирска водитель за рулем иномарки «Тойота» сбил сибирячку. Об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
Сообщается, что женщина получила серьезные травмы. В частности, ушиб передней брюшной стенки и ЧМТ. Ее увезли в больницу.
Toyota Carina совершил наезд на женщину в возрасте 41года. В 21:50 по местному времени неподалеку от остановки «ТК Лента» водитель за рулем иномарки в возрасте 40лет ехал по улице Мясниковой в сторону улицы Гребенщикова. Неподалеку от дома №29 женщина переходила дорогу, в этот момент на нее совершил наезд автомобиль. Известно, что горожанка переходила дорогу в неположенном месте.