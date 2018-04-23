В мегаполисе иномарка сбила женщину на жилмассиве «Родники»

На жилмассиве «Родники» в Калининском районе Новосибирска водитель за рулем иномарки « Тойота » сбил сибирячку. Об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

Сообщается, что женщина получила серьезные травмы. В частности, ушиб передней брюшной стенки и ЧМТ. Ее увезли в больницу.