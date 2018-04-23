Грузовик в пруду: обнародованы подробности смертельного ДТП 

ГИБДД по Орловской области обнародовала подробности аварии, произошедшей в Троснянском районе в минувшее воскресенье 22 апреля.
Около 10 часов 55 минут в дежурную часть полиции поступила информация об аварии в районе деревни Чермошное. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД и МЧС выяснили, что водитель грузовика «Урал», двигаясь задним ходом, допустил съезд автомобиля в пруд и опрокинулся.
Водитель был зажат в кабине и от полученных травм скончался на месте.
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