Грузовик в пруду: обнародованы подробности смертельного ДТП

ГИБДД по Орловской области обнародовала подробности аварии, произошедшей в Троснянском районе в минувшее воскресенье 22 апреля.

Около 10 часов 55 минут в дежурную часть полиции поступила информация об аварии в районе деревни Чермошное. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД и МЧС выяснили, что водитель грузовика «Урал», двигаясь задним ходом, допустил съезд автомобиля в пруд и опрокинулся.

Водитель был зажат в кабине и от полученных травм скончался на месте.

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