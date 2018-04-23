Водитель грузовика опрокинул машину в пруд 

Накануне, 22 апреля, в поселке Чермошное Троснянского района Орловской области произошло ДТП с большегрузом.
Примерно в 10:30 водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в пруд. Мужчина получил травмы, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться УГИБДД по региону.
Напомним, 21 апреля перевернулся грузовик в Краснозоренском районе. Машина вылетела с трассы и опрокинулась, водитель не пострадал.
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