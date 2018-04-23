Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском

Утром 23 апреля на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.

Авария случилась около 8:00 недалеко от ТК «Колорлон» в Бердске.

«Водитель грузовичка «Ниссан» попросту уснул и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус «Грандбёрд», следовавший по маршруту Линёво-Бердск-Новосибирск. Пострадавших нет», — сообщил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев

По информации Болдырева, в автобусе в момент ДТП находилось 30 человек. После столкновения их пересадили на попутный рейсовый автобус. На место аварии выезжали спасатели МЧС

Ранее стало известно, что на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.