Ещё
Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 23 апреля на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.
Авария случилась около 8:00 недалеко от ТК «Колорлон» в Бердске.
«Водитель грузовичка «Ниссан» попросту уснул и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус «Грандбёрд», следовавший по маршруту Линёво-Бердск-Новосибирск. Пострадавших нет», — сообщил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.
По информации Болдырева, в автобусе в момент ДТП находилось 30 человек. После столкновения их пересадили на попутный рейсовый автобус. На место аварии выезжали спасатели МЧС.
Ранее стало известно, что на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.
ngs.ru: последние новости
Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках» На Станиславского погасли светофоры «Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Названы города с лучшими продажами LADA
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Названа доля иномарок с пробегом в Москве
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение