ОСАГО рассыпалось на запчасти: как в Екатеринбурге работает закон о натуральном возмещении при ДТП

Изменения в законе об ОСАГО, когда появилось так называемое натуральное возмещение ущерба, вступили в силу в апреле 2017 года. Их лоббировали страховые компании для борьбы с недобросовестными автоюристами, которые искусственно завышали расходы страховщиков в судах. Из-за этого компании теряли деньги, и это делало страховой бизнес в ряде регионов невыгодным.

Под натуральным возмещением подразумевается приоритет ремонта над денежными выплатами. То есть теперь после того, как автомобиль попал в ДТП, страховщики должны отправлять его на ремонт и перечислять деньги автосервису, а не отдавать пострадавшим, как это было раньше. После ДТП водитель пишет заявление в свою страховую компанию и в 20-дневный срок получает направление в СТО либо деньги. Причем решает это не автомобилист, а страховая.

Судя по рейтингу Российского союза автостраховщиков (РСА) среди регионов по ОСАГО за 2017 год, особых результатов новшества не принесли. По итогам прошлого года, Свердловская область вошла в число проблемных регионов с высокими уровнями мошенничества и убыточности на этом рынке. В 2016 году область занимала в рейтинге 32-е место (в нем чем ниже строчка, тем лучше ситуация на рынке), а по итогам 2017 года поднялась на 15-е место и попала в так называемую красную зону. Например, на Среднем Урале в прошлом году средняя сумма выплат выросла с 69,9 тысячи рублей до 77,3 тысячи рублей.

Мы запросили у РСА данные о распределении натурального возмещения и денежных выплат, но их не смогли предоставить. В уральском отделении РСА сказали, что в целом по России процент ремонтов по натуральной схеме составляет всего 10–15%.

Чтобы понять, как новый закон спустя год работает на практике, E1.RU пообщался с несколькими екатеринбургскими автомобилистами, попавшими в ДТП. Эти люди на себе прочувствовали все особенности нового закона.

Григорий на своем Ford Mondeo в феврале этого года попал в ДТП на улице Сулимова. Виновником аварии был пьяный водитель Renault . У Григория оказалась разбита вся передняя часть автомобиля.

— Я попал в ДТП с тремя водителями: один виновник и два потерпевших, один из них я, — рассказал E1.RU Григорий. — Сейчас в случае ДТП, если в нем больше двух участников, необходимо обращаться в страховую компанию виновника. Чтобы это сделать, нужно сначала обратиться в свою страховую, получить официальный отказ, выждать 20-дневный срок, отведенный для рассмотрения, и только после этого обращаться в страховую виновника. В страховой виновника ДТП мне предложили отремонтировать машину в двух сервисах на выбор. Ни один из них я не знал, не было про них и информации в интернете. Когда я задал вопрос, могу ли я получить выплату вместо ремонта, мне ответили нет, сославшись на новый федеральный закон.

Автомобиль Григория был оснащен так называемыми пиропатронами — специальной системой наподобие подушек безопасности, расположенной в пассажирских ремнях. Так же, как и подушки, при ДТП они «выстреливают». После аварии их необходимо менять. Стоимость замены только передних ремней и блока безопасности — 60 тысяч рублей. В автосервисе мужчине написали официальный отказ, так как суммы, которую насчитала страховая, на ремонт автомобиля точно бы не хватило.

С отказом от автосервиса Григорий обратился к страховой, после этого компания выплатила ему 62 тысячи. Причем до самого момента выплаты страховая отказывалась сообщить, сколько денег насчитала.

Эта сумма не покрыла бы и половины ремонта машины. Григорий обратился в Комитет по защите прав автовладельцев, там эксперты оценили сумму ущерба в 140 тысяч, после чего написали претензию к страховой. Компания на претензию ответила отказом. В итоге Григорий обратился в суд, сейчас он ждет его решения.

В схожей ситуации оказался и Евгений. Его BMW третьей серии попал в ДТП в прошлом году, страховая оценила ущерб в 120 тысяч рублей, а независимая экспертиза насчитала 200 тысяч.

У Юлии — Nissan Qashqai 2013 года выпуска. Автомобиль оказался не на ходу после ДТП, где виновником был признан мужчина, который не уступил ей дорогу. У Nissan повреждены обе фары, замяты лонжерон, два крыла и бампер. За все это страховая насчитала 82 тысячи рублей. Юлия обратилась к независимой экспертизе, которая оценила ущерб в 250 тысяч.

При этом страховщики уговорили девушку подписать заявление, что она не имеет претензий к компании.

В Комитете по защите прав автовладельцев Е1.RU рассказали, что почти все страховые компании стараются подписать с пострадавшими подобное соглашение. Если собственник авто на это соглашается, оспорить насчитанную сумму в суде невозможно. Автоправозащитники отметили, что к ним обращаются многие автолюбители, не согласные с суммами, которые им насчитывают страховые.

Автоюрист Максим Едрышов рассказал, как сейчас рассчитывается натуральное возмещение:

— Размер ущерба высчитывается по единой методике, в соответствии со справочником автозапчастей РСА. Там указана средняя стоимость запчастей и ремонта. Если эксперт страховой знает, что бампер стоит, например, 30 тысяч рублей, но в базе РСА его стоимость равна 5 тысячам, эксперт при подсчете стоимости повреждений обязан указывать сумму в 5 тысяч рублей, потому что база РСА считается первичным документом.

По его словам, будет ли машина пострадавшего в ДТП отправлена на ремонт, либо владелец получит деньги, решает страховая, а автовладелец на это никак не может повлиять, и это законно. На практике в большинстве случаев компании предпочитают выплаты, потому что ремонтировать автомобиль им не выгодно. Законно и то, что пострадавший узнает о сумме, насчитанной страховой, лишь после того, как ему приходит денежное перечисление.

Максим Едрышов советует собственникам автомобилей не заключать договоры с автоюристами до тех пор, пока они не получат выплату. Только после этого, если сумма не устроит, можно идти в суд.

— Закон не работает, он применялся в большой спешке, под эгидой борьбы с мошенниками, — считает эксперт, добавляя, что в системе натурального возмещения много пробелов.

Например, по словам Едрышова, ситуация с машинами, находящимися на гарантии, довольно плачевна. Страховщики не отправляют гарантийные машины на ремонт, потому что просто не имеют договоров с дилерскими сервисами. При этом по натуральной системе на ремонт к дилерам могут отправиться только машины не старше двух лет (хотя обычно дилеры устанавливают гарантийный срок в три года).

В представительстве РСА в УрФО разъяснили, что страховая может и вовсе не иметь договора ни с одним сервисом, и это тоже законно.

— Страховая компания должна заключить договоры на ремонт с сервисами и вывесить у себя на сайте этот список, — отметил в разговоре с E1.RU руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов . — Но если страховая не заключила ни с кем договор, то никакой ответственности за это для неё нет. Могут быть объективные основания: например, в отдаленном городе или деревне может просто не быть сервиса, где, к примеру, ремонтируют Mercedes. К тому же по закону сервис должен быть расположен не дальше, чем в 50 километрах от места пребывания автовладельца.

Он уверен, что многие автовладельцы не до конца понимают суть закона о натуральном возмещении.

— Не подразумевается, что человеку должны отремонтировать автомобиль до первоначального состояния. Люди должны понимать, что если они хотят защитить машину полностью, то им нужно оформлять КАСКО, которое как раз подразумевает восстановление ТС до первоначального состояния, — разъяснил представитель автостраховщиков.

Также он рассказал, как формируется цена на автозапчасти в каталоге РСА.

— Методика РСА подразумевает порядка 10–15 срезов на запчасти по региону. Из них формируется средняя цена на запасные части. Запасная часть должна быть новая, но нигде не говорится, что она должна быть оригинальная, — заметил руководитель уральского РСА.

По словам Тарасова, проблема с восстановлением гарантийных автомобилей надуманна и он не знает ни одного случая, когда бы автовладелец лишился гарантии из-за несертифицированного ремонта по ОСАГО.

В октябре 2017 года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась в Центробанк с претензией. Отмечалось, что прямое урегулирование убытков по ОСАГО в России должным образом так и не заработало: страховщики не заключают договоры с официальными дилерами и не направляют гарантийные машины к ним на ремонт, а существующие тарифы по ОСАГО заставляют сервисы использовать старые запчасти, что ведет к потере гарантии. В ЦБ к этим доводам не прислушались и заявили, что страховщики не нарушают закон.

При этом Банк России по сути признал, что закон о натуральном возмещении требует доработок. В начале 2018 года он выступил с инициативой отстранять от натуральных выплат на срок до одного года те компании, у которых доля нарушений при восстановительном ремонте превысит 1%.

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