Ещё
Подробности ДТП с КАМАЗом в Башкирии: на трассе разбились парень с девушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подробности ДТП с КАМАЗом в Башкирии: на трассе разбились парень с девушкой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Жуткая авария на трассе ранним утром в воскресенье, 22 апреля, унесла сразу две жизни — 23-летней Эльвины и её 26-летнего молодого человека Вадима.
Выехав на дорогу Октябрьский — Туймазы, молодой человек, сидевший за рулём «Лады-Калины», лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Удар оказался настолько сильным, что от легковушки осталась всего половина. Смерть водителя и пассажирки наступила мгновенно. 32-летний водитель КАМАЗа не пострадал.
«Мечтала переехать в Уфу»
Девушка, которая оказалась на пассажирском сиденье «Калины», работала воспитателем в детском саду. Эльвина хотела переехать из района в Уфу — там же училась на заочном отделении в вузе на педагога. Изменить свою жизнь она собиралась уже на этой неделе, но, как видно, случиться этому было не суждено.
— Она была добрым, веселым человеком, всегда на позитиве. В общем, плохого ничего не могу о ней сказать, — говорит друг Эльвины Ильнур.
Эльвина и Вадим, со слов друзей, не так давно стали встречаться, немногие из их знакомых знали, что они вместе.
«Должен был ночевать, но вернулся»
Дружный, добродушный, весёлый, отзывчивый — таким запомнят друзья погибшего в аварии Вадима.
Для всех его знакомых произошедшая трагедия оказалась настоящим шоком. Вадим был уверенным водителем — стаж вождения не меньше семи-восьми лет. Машину свою холил и лелеял.
По словам друга Вадима Бориса, накануне тот уехал из Октябрьского к знакомому в деревню Александровка, но посреди ночи по какой-то причине решил вернуться.
— Должны были там ночевать, а зачем он обратно поехал, мы этого пока не знаем. До знакомого не можем дозвониться, — говорит Борис.
Причины аварии
ДТП вызвало массу пересудов в соцсетях. Одни утверждают, что водитель превысил скорость и выехал на встречку, другие — что в ранний час уснул за рулём. Так это или иначе, предстоит выяснить дорожным полицейским.
— После проведения в рамках расследования аварии ряда экспертиз станут известны причины и условия возникновения ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции республики.
Прощание с погибшими состоится в понедельник, 23 апреля.
ufa1.ru: последние новости
На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка «Свалили на простого парня»: водитель из Башкирии, осужденный за ДТП в ХМАО, настаивает, что невиновен Родительский день в Уфе: власти выделят 64 автобуса на маршруты до городских кладбищ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Названы города с лучшими продажами LADA
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Названа доля иномарок с пробегом в Москве
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение