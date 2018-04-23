Подробности ДТП с КАМАЗом в Башкирии: на трассе разбились парень с девушкой

Жуткая авария на трассе ранним утром в воскресенье, 22 апреля, унесла сразу две жизни — 23-летней Эльвины и её 26-летнего молодого человека Вадима.

Выехав на дорогу Октябрьский — Туймазы, молодой человек, сидевший за рулём «Лады-Калины», лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Удар оказался настолько сильным, что от легковушки осталась всего половина. Смерть водителя и пассажирки наступила мгновенно. 32-летний водитель КАМАЗа не пострадал.

«Мечтала переехать в Уфу»

Девушка, которая оказалась на пассажирском сиденье «Калины», работала воспитателем в детском саду. Эльвина хотела переехать из района в Уфу — там же училась на заочном отделении в вузе на педагога. Изменить свою жизнь она собиралась уже на этой неделе, но, как видно, случиться этому было не суждено.

— Она была добрым, веселым человеком, всегда на позитиве. В общем, плохого ничего не могу о ней сказать, — говорит друг Эльвины Ильнур.

Эльвина и Вадим, со слов друзей, не так давно стали встречаться, немногие из их знакомых знали, что они вместе.

«Должен был ночевать, но вернулся»

Дружный, добродушный, весёлый, отзывчивый — таким запомнят друзья погибшего в аварии Вадима.

Для всех его знакомых произошедшая трагедия оказалась настоящим шоком. Вадим был уверенным водителем — стаж вождения не меньше семи-восьми лет. Машину свою холил и лелеял.

По словам друга Вадима Бориса, накануне тот уехал из Октябрьского к знакомому в деревню Александровка, но посреди ночи по какой-то причине решил вернуться.

— Должны были там ночевать, а зачем он обратно поехал, мы этого пока не знаем. До знакомого не можем дозвониться, — говорит Борис.

Причины аварии

ДТП вызвало массу пересудов в соцсетях. Одни утверждают, что водитель превысил скорость и выехал на встречку, другие — что в ранний час уснул за рулём. Так это или иначе, предстоит выяснить дорожным полицейским.

— После проведения в рамках расследования аварии ряда экспертиз станут известны причины и условия возникновения ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции республики.

Прощание с погибшими состоится в понедельник, 23 апреля.