Дополнительные дорожные знаки появятся на Чуйском тракте

Три участка федеральной автодороги Р-256 начали ремонтировать в Алтайском крае.

Как сообщает управление федеральных автодорог «Алтай», после капремонта участка трассы с 336 по 341 км дорога станет более пологой. В результате даже в сложных погодных условиях последний лог перед Бийском станет более безопасным. Дл отсыпки трассы будут использовать 62 тыс. кубометров грунта.

На завершающей стадии находятся работы на участке дороги с 368 по 374 км. Здесь расширяют проезжую часть, устанавливают разделительную полосу и устанавливают шумозащитные экраны рядом с пос. Верх-Катунское и Чуйский.

Кроме того, увеличат количество дорожных знаков на участке с 384 по 400 км.