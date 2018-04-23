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Дополнительные дорожные знаки появятся на Чуйском тракте
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Дополнительные дорожные знаки появятся на Чуйском тракте 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Три участка федеральной автодороги Р-256 начали ремонтировать в Алтайском крае.
Как сообщает управление федеральных автодорог «Алтай», после капремонта участка трассы с 336 по 341 км дорога станет более пологой. В результате даже в сложных погодных условиях последний лог перед Бийском станет более безопасным. Дл отсыпки трассы будут использовать 62 тыс. кубометров грунта.
На завершающей стадии находятся работы на участке дороги с 368 по 374 км. Здесь расширяют проезжую часть, устанавливают разделительную полосу и устанавливают шумозащитные экраны рядом с пос. Верх-Катунское и Чуйский.
Кроме того, увеличат количество дорожных знаков на участке с 384 по 400 км.
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