В областном центре прошел мастер-класс для байкеров

В Кемерове сотрудники ГИБДД провели мастер-класс для байкеров.

Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской ГИБДД, мастер-класс проводил байкер с 40-летним стажем вождения мотоцикла. Также в мероприятии принимали участие сотрудники ГИБДД и представители автошколы.

Байкер Рамазан Гасаев перед каждым мотосезоном, несмотря на внушительный стаж, проводит тренировку на площадках, где нет другого транспорта. Он советует делать это всем водителям мотоциклов, несмотря на опыт, так как после зимы навыки вождения притупляются. Присутствовавшие сотрудники ГИБДД напомнили о том, что для управления мопедом нужно пройти обучение в автошколе и сдать экзамен. Рамазан Гасаев в ходе мастер-класса наглядно показал, как нужно вести себя за рулем мотоцикла на проезжей части, чтобы не навредить другим участникам движения и себе.