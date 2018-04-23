Школьник едва не погиб под колесами автобуса в Приморье

В дежурную часть отдела полиции по городу Артему поступило сообщение о ДТП в районе улицы Кирова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему. На место прибыли наряд Госавтоинспекции и бригада медиков. Установлено, что 65-летний житель Находки, управляя маршрутным автобусом Ford Transit Bus, совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины. По словам очевидцев, группа детей играла в мяч. Когда мяч выкатился на дорогу, школьник побежал за ним. Стаж вождения водителя Ford Transit Bus составляет 39 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2018 году мужчина не привлекался.