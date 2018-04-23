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Школьник едва не погиб под колесами автобуса в Приморье
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Школьник едва не погиб под колесами автобуса в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции по городу Артему поступило сообщение о ДТП в районе улицы Кирова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему. На место прибыли наряд Госавтоинспекции и бригада медиков.
Установлено, что 65-летний житель Находки, управляя маршрутным автобусом Ford Transit Bus, совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины.
По словам очевидцев, группа детей играла в мяч. Когда мяч выкатился на дорогу, школьник побежал за ним.
Стаж вождения водителя Ford Transit Bus составляет 39 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2018 году мужчина не привлекался.
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