Возле Бердска грузовой автомобиль совершил автоаварию с автобусом

Сегодня утром, 23 апреля, грузовик врезался в рейсовый автобус под городом Бердском НСО. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сообщается, что столкновение произошло на выезде из Бердска. Во время происшествия пассажиры автобуса не пострадали, о состоянии водителя грузовой машины ничего не известно.

На федеральной трассе Р256 напротив торгового комплекса «Колорлон» мужчина за рулем грузового автомобиля не справился с управлением и совершил автоаварию, врезавшись в рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Линево-Новосибирск». Грузовой автомобиль от удара опрокинулся на бок прямо посредине проезжей части.