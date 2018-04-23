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Возле Бердска грузовой автомобиль совершил автоаварию с автобусом
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Возле Бердска грузовой автомобиль совершил автоаварию с автобусом 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сегодня утром, 23 апреля, грузовик врезался в рейсовый автобус под городом Бердском НСО. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сообщается, что столкновение произошло на выезде из Бердска. Во время происшествия пассажиры автобуса не пострадали, о состоянии водителя грузовой машины ничего не известно.
На федеральной трассе Р256 напротив торгового комплекса «Колорлон» мужчина за рулем грузового автомобиля не справился с управлением и совершил автоаварию, врезавшись в рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Линево-Новосибирск». Грузовой автомобиль от удара опрокинулся на бок прямо посредине проезжей части.
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