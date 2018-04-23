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Под колесами BMW в Томске погибла женщина
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Под колесами BMW в Томске погибла женщина 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье в Томске. Как сообщает пресс-службы УМВД по Томской области, посреди ночи на проспекте Комсомольском, 59, автомобилем BMW 750, под управлением 31-летнего мужчины-водителя, был совершен наезд на пешехода. Женщина 55-60 лет переходила проезжую часть в четырех метрах от регулируемого пешеходного перехода. С тяжелыми травмами она была доставлена в медицинское учреждение, однако через несколько часов скончалась. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писала «Русская планета», в Кировской и Нижегородской областях, Пермском крае и Удмуртии за ночь выпало несколько десятков сантиметров осадков. Высота сугробов достигала 40 сантиметров.
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