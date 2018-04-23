Массовая авария в центре Ростова: на Буденновском столкнулись шесть автомобилей

На проспекте Буденновском водитель иномарки устроил массовую аварию. По словам очевидцев, мужчина за рулем Opel Astra был пьян, не справился с управлением и протаранил несколько машин.

— Он собрал пять автомобилей, вместе со своей машиной будет шесть. Свидетели говорят, что потом сделали подмену водителя, — написал в группе «Ростов-Главный. Новости Ростова-на-Дону» очевидец происшествия.

Подписчики группы отметили, что «подмена водителя» — дорогое удовольствие. Ростовчане предположили, что аварию мог устроить публичный человек. На момент публикации получить комментарий в ГИБДД не удалось.

В результате ДТП раненных и погибших нет. Машины получили сильные механические повреждения.

Массовое ДТП с участием бензовоза, бетономешалки, автобуса ПАЗ и двух легковушек произошло 19 апреля. В результате погиб один из водителей и 12 человек пострадали.

По предварительной информации, авария случилась по вине водителя бензовоза Mercedes. Мужчина уснул за рулем, и его большегруз протаранил бетономешалку, которая врезалась в пассажирский автобус. От удара по инерции ПАЗ столкнулся с двумя легковушками.