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Массовая авария в центре Ростова: на Буденновском столкнулись шесть автомобилей
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Массовая авария в центре Ростова: на Буденновском столкнулись шесть автомобилей 

161.ru 55 минут назад
Фото: 161.ru
На проспекте Буденновском водитель иномарки устроил массовую аварию. По словам очевидцев, мужчина за рулем Opel Astra был пьян, не справился с управлением и протаранил несколько машин.
— Он собрал пять автомобилей, вместе со своей машиной будет шесть. Свидетели говорят, что потом сделали подмену водителя, — написал в группе «Ростов-Главный. Новости Ростова-на-Дону» очевидец происшествия.
Подписчики группы отметили, что «подмена водителя» — дорогое удовольствие. Ростовчане предположили, что аварию мог устроить публичный человек. На момент публикации получить комментарий в ГИБДД не удалось.
В результате ДТП раненных и погибших нет. Машины получили сильные механические повреждения.
Массовое ДТП с участием бензовоза, бетономешалки, автобуса ПАЗ и двух легковушек произошло 19 апреля. В результате погиб один из водителей и 12 человек пострадали.
По предварительной информации, авария случилась по вине водителя бензовоза Mercedes. Мужчина уснул за рулем, и его большегруз протаранил бетономешалку, которая врезалась в пассажирский автобус. От удара по инерции ПАЗ столкнулся с двумя легковушками.
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