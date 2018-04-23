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Новые правила: у пьяных водителей проверят кровь
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Новые правила: у пьяных водителей проверят кровь 

Мир24 53 минуты назад
Этим летом вступают в силу новые правила дорожного движения. Водителям придется сдавать на анализ кровь. Корреспондент телеканала «МИР 24» Рустем Агишев выяснил, кого будут проверять и зачем пробы перед исследованием нагревают.
Татьяна Баринская объясняет, как работает парафазный газовый хроматограф. При помощи этого оборудования узнать, есть ли алкоголь в крови водителя и сколько, можно уже через 10 минут. Погрешность в измерении составляет не более процента.
«Чтобы анализ был точным, жидкость нужно подогреть, чтобы компонент поступил в пары над жидкостью», — пояснила врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Баринская.
Новые правила допускают содержание в крови не более 0,3 промилле алкоголя. Другими словами — каждый миллиграмм на счету. Во Всероссийском обществе автолюбителей уверены: изменения в правилах только на пользу всем. Нетрезвых водителей на дорогах немало.
«Для чего, я считаю, это сделано. Дело в том, что в ДТП по вине пьяных водителей заканчиваются для последних бессознательным состоянием, поэтому определить уровень алкоголя в их выдыхаемом воздухе не возможно. Теперь, когда такая беда происходит, можно взять кровь и посмотреть, в каком состоянии водитель находится», — указал председатель всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
В автошколе с первых занятий учат: пить за рулем нельзя. Но одно дело знать правило и совсем другое — соблюдать.
Подозрительных водителей полицейские по-прежнему будут проверять на выдыхаемый воздух при помощи алкотестера. Новая норма закона коснется тех, кто отказывается или не может дышать в трубочку.
Теперь доказать, что водитель был пьян при совершении ДТП, будет проще. Даже пятна крови в машине помогут полицейским. Экспертиза определит, был ли пьян автомобилист в момент происшествия. А значит, избежать наказания не удастся.
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