Новые правила: у пьяных водителей проверят кровь

Этим летом вступают в силу новые правила дорожного движения. Водителям придется сдавать на анализ кровь. Корреспондент телеканала «МИР 24» Рустем Агишев выяснил, кого будут проверять и зачем пробы перед исследованием нагревают.

Татьяна Баринская объясняет, как работает парафазный газовый хроматограф. При помощи этого оборудования узнать, есть ли алкоголь в крови водителя и сколько, можно уже через 10 минут. Погрешность в измерении составляет не более процента.

«Чтобы анализ был точным, жидкость нужно подогреть, чтобы компонент поступил в пары над жидкостью», — пояснила врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Баринская.

Новые правила допускают содержание в крови не более 0,3 промилле алкоголя. Другими словами — каждый миллиграмм на счету. Во Всероссийском обществе автолюбителей уверены: изменения в правилах только на пользу всем. Нетрезвых водителей на дорогах немало.

«Для чего, я считаю, это сделано. Дело в том, что в ДТП по вине пьяных водителей заканчиваются для последних бессознательным состоянием, поэтому определить уровень алкоголя в их выдыхаемом воздухе не возможно. Теперь, когда такая беда происходит, можно взять кровь и посмотреть, в каком состоянии водитель находится», — указал председатель всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов

В автошколе с первых занятий учат: пить за рулем нельзя. Но одно дело знать правило и совсем другое — соблюдать.

Подозрительных водителей полицейские по-прежнему будут проверять на выдыхаемый воздух при помощи алкотестера. Новая норма закона коснется тех, кто отказывается или не может дышать в трубочку.

Теперь доказать, что водитель был пьян при совершении ДТП, будет проще. Даже пятна крови в машине помогут полицейским. Экспертиза определит, был ли пьян автомобилист в момент происшествия. А значит, избежать наказания не удастся.

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