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В Оренбурге Ford Focus сбил пешехода
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В Оренбурге Ford Focus сбил пешехода 

ProOren 44 минуты назад
Фото: ProOren
Инцидент произошел накануне, 22 апреля, у дома №4 по улице Мира в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД России.
Водитель автомобиля «Ford Focus», двигаясь со стороны проспекта Гагарина в сторону 10-й Линии, наехал на пешехода. Последний в это время переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП 22-летнего местного жителя госпитализировали с сотрясением головного мозга и вывихом правого плечевого сустава.
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП. По ее окончании будет принято процессуальное решение.
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