В Оренбурге Ford Focus сбил пешехода

Инцидент произошел накануне, 22 апреля, у дома №4 по улице Мира в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД России.

Водитель автомобиля « Ford Focus », двигаясь со стороны проспекта Гагарина в сторону 10-й Линии, наехал на пешехода. Последний в это время переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 22-летнего местного жителя госпитализировали с сотрясением головного мозга и вывихом правого плечевого сустава.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП. По ее окончании будет принято процессуальное решение.