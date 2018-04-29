Капитальный ремонт дорог: на каких улицах в Уфе идет ремонт

В Уфе приступили к ремонту дорог, в первую очередь подготовительные работы начались в северной части города. На данный момент ведутся работы на улицах Космонавтов, Кольцевой, Машиностроителей, Мира, Свободы, Коммунаров, Борисоглебской, Уфимском и Индустриальном шоссе, а также Кировоградской.

— На период проведения работ на участках улично-дорожной сети вводится временное ограничено движения транспорта, — сообщили в городской администрации.

Так, временное перекрыто движение на улицах: Мира на участке от ул. Комарова до ул. Новочеркасская; Коммунаров на участке от ул. Первомайская до ул. Розы Люксембург; Машиностроителей на участке от ул. Кольцевая до ул. Интернациональная; Космонавтов на участке от ул. Комарова до ул. Первомайская; Кольцевая на участке от ул. Ульяновых до ул. Александра Невского.

В частности, в период производства работ будет закрыто движение троллейбусов по ул. Машиностроителей, Космонавтов, Кольцевой.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц, которые будут отремонтированы в этом году в Уфе, обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. Каждый, зайдя на карту, может видеть их и планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, выполнять требования дорожных указателей и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.