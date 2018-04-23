На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка

Въезд в Уфу оказался перекрыт из-за массовой проверки, которую устроили госавтоинспекторы на трассе М-5 со стороны микрорайона Затон.

Пробка, по словам автолюбителей, начинается возле поворота на Мударисово, а заканчивается только возле Вавилово. Очевидцы сфотографировали происходящее на федеральной трассе. Оказалось, что две полосы трассы оказались перекрыты вставшей машиной ДПС . Здесь же в ряд выстроились сотрудники ГАИ, которые проверяют каждую машину, едущую в город.

— Видимо, ведут смотр машин, так как мимо них проезжают очень медленно. Въезд в Затон забит, — сообщил уфимский автомобилист Денис, выложивший фотографии в сообщество «БашДТП».