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На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка
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На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Въезд в Уфу оказался перекрыт из-за массовой проверки, которую устроили госавтоинспекторы на трассе М-5 со стороны микрорайона Затон.
Пробка, по словам автолюбителей, начинается возле поворота на Мударисово, а заканчивается только возле Вавилово. Очевидцы сфотографировали происходящее на федеральной трассе. Оказалось, что две полосы трассы оказались перекрыты вставшей машиной ДПС. Здесь же в ряд выстроились сотрудники ГАИ, которые проверяют каждую машину, едущую в город.
— Видимо, ведут смотр машин, так как мимо них проезжают очень медленно. Въезд в Затон забит, — сообщил уфимский автомобилист Денис, выложивший фотографии в сообщество «БашДТП».
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