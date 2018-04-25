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Трассу Шакша — Уфа перекрыли госавтоинспекторы
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Трассу Шакша — Уфа перекрыли госавтоинспекторы 

ufa1.ru 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром 25 апреля на дорогу под Уфой вышли дорожные инспекторы, устроив для спешащих в город водителей сплошную проверку.
Оказались перекрыты две из трех полос для движения в сторону Уфы от Шакши. В микрорайоне творится неразбериха — большой затор наблюдается на улице Советов в сторону моста через Уфу, а также на улице Перспективной — после моста, до станции «Правая Уфимка».
Автомобилисты рассказали, что сотрудники ГИБДД проверяют на нарушения всех водителей.
— Опоздал на работу на 40 минут, стоял в пробке. Пьяных надо выявлять, но не так, чтобы из-за этого все страдали, — рассказал уфимец Руслан.
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