Орловец засудил дорожников за аварию из-за гранитной крошки

Заводской районный суд Орла решил взыскать с АО «Региондорстрой» в пользу автовладельца 241030 рублей в качестве возмещения ущерба, компенсации расходов на проведение оценки и госпошлины. Кроме того, компания оплатит проведенную экспертизу.

Истец ехал на принадлежащем ему автомобиле Volkswagen Polo по дороге Р-92 Калуга — Орел. На 62 километре машина попала на участок проезжей части с рассыпанной гранитной крошкой. В результате произошло столкновение автомобиля с отбойником. Машина получила механические повреждения.

Суд установил, что между ФКУ Упрдор Москва-Харьков и АО «Региондорстрой» был заключен долгосрочный государственный контракт на оказание услуг по содержанию дорог, включая ту, где произошла авария. Подрядчик обязан был предпринять необходимые меры по устранению посторонних предметов, то есть гранитной крошки, рассыпанной на проезжей части и представлявшей угрозу для безопасности дорожного движения. Вместе с тем «Региондорстрой» надлежащим образом не обследовал дорожную сеть, не выявил и не устранил их.

Компании не удалось переложить ответственность на иное юрлицо, которое, возможно, проводило гарантийные ремонтные работы. Это предположение не нашло своего подтверждения в судебном заседании.