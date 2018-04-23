В Большечерниговском районе в ДТП двое мужчин погибли и ещё два пострадали

В воскресенье, 22 апреля, в 09:20, в Большечерниговском районе, мужчина, управлявший автомобилем « Лада », следуя по автодороге «Самара-граница республики Казахстан» в направлении областного центра, съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

В результате дорожной аварии водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Позже двое мужчин скончались.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.