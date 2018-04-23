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В Большечерниговском районе в ДТП двое мужчин погибли и ещё два пострадали
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В Большечерниговском районе в ДТП двое мужчин погибли и ещё два пострадали 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 22 апреля, в 09:20, в Большечерниговском районе, мужчина, управлявший автомобилем «Лада», следуя по автодороге «Самара-граница республики Казахстан» в направлении областного центра, съехал в кювет, где перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате дорожной аварии водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Позже двое мужчин скончались.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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