В Сургуте мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля в 03:30 в г. Сургуте на улице Рыбников. Водитель на автомобиле « Volvo XC 90» не справился с управлением. Он не учел дорожные и метеорологические условия и въехал в опору уличного освещения. В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомобиля, мужчины 1988, 1990 и 1992 годов рождения получили телесные повреждения. Как отмечает окружная ГИБДД , всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили различные травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.