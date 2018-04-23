Ещё
В Сургуте мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сургуте мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб 

АиФ Югра 55 минут назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля в 03:30 в г. Сургуте на улице Рыбников.
Водитель на автомобиле «Volvo XC 90» не справился с управлением. Он не учел дорожные и метеорологические условия и въехал в опору уличного освещения.
В результате ДТП водитель и 3 пассажира автомобиля, мужчины 1988, 1990 и 1992 годов рождения получили телесные повреждения.
Как отмечает окружная ГИБДД, всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили различные травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.
АиФ Югра: последние новости
В Сургуте водитель на внедорожнике сбил мальчика-пешехода На трассе «Нижневартовск - Радужный» взорвался УАЗ В Советском районе опрокинулся «Камаз». Есть погибшие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Названы города с лучшими продажами LADA
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Названа доля иномарок с пробегом в Москве
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение