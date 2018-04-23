Житель Урала изменил фамилию, чтобы не платить долг

Житель Березовского в попытки скрыться от долгов изменил свою фамилию, но это его не спасло. Судебные приставы Свердловской области арестовали принадлежавший мужчине Mitsubishi Pajero , который находился в залоге у банка.

Свердловчанин задолжал кредитной организации почти два миллиона рублей. Добровольно погашать сумму он не пожелал, даже после того, как ему запретили выезжать за пределы России. «Должник изменил свою фамилию, чтобы сбить со следа судебных приставов. Машина, которую он скрывал, была зарегистрирована на его прежнюю фамилию», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Сотрудникам службы удалось выяснить адрес должника, и на парковке недалеко от дома обнаружилась искомая иномарка: Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска продадут на торгах, а вырученные средства передадут банку.

Сейчас автомобиль был арестован и находится на ответственном хранении.