Автомобиль Росгвардии врезался в иномарку и сбил пешехода на Шотмана

ГИБДД назвали предварительную причину случившегося — водитель ведомственной машины неправильно выбрал боковой интервал.

Авария с участием автомобиля Росгвардии произошла 22 апреля в 18:00 на ул. Шотмана, 38, в Петрозаводске.

По предварительной по информации ГИБДД Карелии, 22-летний водитель машины « Лада Гранта », принадлежащего Росгвардии, неправильно выбрал боковой интервал до припаркованного справа на краю проезжей части автомобиля «Хендай».

По информации ведомства, молодой водитель наехал на иномарку и 45-летнего пешехода, который вышел из нее и находился на проезжей части, около автомобиля.

В ДТП травмирован пешеход. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.