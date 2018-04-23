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Автомобиль Росгвардии врезался в иномарку и сбил пешехода на Шотмана
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Автомобиль Росгвардии врезался в иномарку и сбил пешехода на Шотмана 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
В ГИБДД назвали предварительную причину случившегося — водитель ведомственной машины неправильно выбрал боковой интервал.
Авария с участием автомобиля Росгвардии произошла 22 апреля в 18:00 на ул. Шотмана, 38, в Петрозаводске.
По предварительной по информации ГИБДД Карелии, 22-летний водитель машины «Лада Гранта», принадлежащего Росгвардии, неправильно выбрал боковой интервал до припаркованного справа на краю проезжей части автомобиля «Хендай».
По информации ведомства, молодой водитель наехал на иномарку и 45-летнего пешехода, который вышел из нее и находился на проезжей части, около автомобиля.
В ДТП травмирован пешеход. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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