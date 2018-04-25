Десятка наиболее успешных регионов РФ по продажам подержанных машин

Исходя из последних отчетов автоаналитиков «Автостата», по первому кварталу в реализации хоженых автомобилей все также лидирует Подмосковье. В этом регионе реализовано таких машин 25200 экземпляров.

В столице Российской Федерации автомобилей с пробегом было куплено 24000 экземпляров. Это второй результат.

В третьей строке рейтинга расположился Краснодарский край. В этом регионе подержанный автомобиль покупали 21700 раз.

Петербургский вторичный авторынок составил 15400 машин с пробегом. В Свердловской области — 13700 машин.

В том числе к десятке первого квартала примкнули регионы: Ростовская область (12600 экз.), Башкортостан (11800 экз.), Челябинская область (11500 экз.), Новосибирская область (11500 экз.), а также Татарстан (10200 экз.).

Почему самые высокие показатели в Подмосковье? Видимо причина кроется в том, что данный регион «донашивает» за столицей, где самый высокий показатель по новым автомобилям.