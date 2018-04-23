Ещё
В Домбаровском после прокурорской проверки установили дорожные знаки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Домбаровском после прокурорской проверки установили дорожные знаки 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Прокуратура Домбаровского района провела проверку на безопасность дорожного движения в поселке Домбаровский и выявила множество нарушений.
Как сообщают в региональном управлении МВД, на самых оживленных улицах поселка, где регулярно происходили ДТП, не было положенных знаков «Ограничение максимальной скорости», «Пешеходный переход», «Главная дорога» и «Конец главной дороги». Но они предусматривались в проекте организации дорожного движения уличной сети.
Также возле местной больницы и школы №1 отсутствовали пешеходные переходы, что представляло немалую опасность для детей и инвалидов.
По итогам проверки прокурор района вынес главе администрации предупреждение. В скором времени знаки установили, а виновника привлекли к ответственности, установленной законом.
ProOren: последние новости
По дороге из Гая водитель Lada Priora протаранил столб Инспекторы ДПС помогли иностранцу вытянуть увязшую машину в Северном районе На перекрестке Кирова и Пролетарской столкнулись автобус и легковой автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение