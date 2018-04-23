В Домбаровском после прокурорской проверки установили дорожные знаки

Прокуратура Домбаровского района провела проверку на безопасность дорожного движения в поселке Домбаровский и выявила множество нарушений.

Как сообщают в региональном управлении МВД, на самых оживленных улицах поселка, где регулярно происходили ДТП, не было положенных знаков «Ограничение максимальной скорости», «Пешеходный переход», «Главная дорога» и «Конец главной дороги». Но они предусматривались в проекте организации дорожного движения уличной сети.

Также возле местной больницы и школы №1 отсутствовали пешеходные переходы, что представляло немалую опасность для детей и инвалидов.

По итогам проверки прокурор района вынес главе администрации предупреждение. В скором времени знаки установили, а виновника привлекли к ответственности, установленной законом.