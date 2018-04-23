В Новом Уренгое снова наезд на пешехода на «зебре». Пострадавшая в больнице

В Новом Уренгое водитель ВАЗа сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на улице Мира. По предварительным данным, водитель легковушки не предоставил преимущество в движении пешеходу, поэтому и произошло ДТП. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.

За выходные на Ямале зарегистрировали 22 ДТП, в которых 1 человек получил травмы.

С начала года на ямальских дорогах случилось 2285 ДТП, в которых погибли 15 человек и 182 получили травмы, в их числе 24 ребёнка.