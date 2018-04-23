Ещё
Бывший топ-менеджер Gett запустил маркетплейс для водителей и таксопарков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший топ-менеджер Gett запустил маркетплейс для водителей и таксопарков 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Бывший операционный директор Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс в сфере такси Guru.Taxi, который помогает таксопаркам искать водителей, а водителям — выбрать наиболее выгодные предложения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Издание отмечает, что компания уже привлекла около $300 тыс. посевных инвестиций от корпоративного венчурного направления Qiwi — Qiwi Venture. Консультантом проекта выступает Сколковский институт науки и технологий.
При регистрации водитель указывает в анкете сведения о наличии водительских прав, рейтингах в агрегаторах и историю заказов. Guru.Taxi, в свою очередь, включает систему рейтингов водителей, что влияет на уровень их дохода в дальнейшем.
Зарабатывать маркетплейс рассчитывает за счет комиссии от стоимости суточной аренды автомобиля. Ее будут выплачивать автопарки. Водителям не придется платить за сервис.
Создатели проекта оценивают объем рынка аренды авто для таксомоторных перевозок в $4,9 млрд Предполагается, что уже к 2020 г. цифра вырастет вдвое за счет активной региональной экспансии агрегаторов, пишет газета.
Ведомости: последние новости
Собянин уточнил число пострадавших из-за непогоды в Москве Думский комитет раскритиковал предложение ввести экзамен по ПДД при замене прав Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение