Бывший топ-менеджер Gett запустил маркетплейс для водителей и таксопарков

Бывший операционный директор Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс в сфере такси Guru.Taxi, который помогает таксопаркам искать водителей, а водителям — выбрать наиболее выгодные предложения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Издание отмечает, что компания уже привлекла около $300 тыс. посевных инвестиций от корпоративного венчурного направления Qiwi — Qiwi Venture. Консультантом проекта выступает Сколковский институт науки и технологий.

При регистрации водитель указывает в анкете сведения о наличии водительских прав, рейтингах в агрегаторах и историю заказов. Guru.Taxi, в свою очередь, включает систему рейтингов водителей, что влияет на уровень их дохода в дальнейшем.

Зарабатывать маркетплейс рассчитывает за счет комиссии от стоимости суточной аренды автомобиля. Ее будут выплачивать автопарки. Водителям не придется платить за сервис.

Создатели проекта оценивают объем рынка аренды авто для таксомоторных перевозок в $4,9 млрд Предполагается, что уже к 2020 г. цифра вырастет вдвое за счет активной региональной экспансии агрегаторов, пишет газета.