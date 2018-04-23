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Утром в понедельник на дорогах Пензы образовались серьезные пробки
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Утром в понедельник на дорогах Пензы образовались серьезные пробки 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пенза серьезно затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на Стрельбищенской улице при выезде на улицу Измайлова — средняя скорость движения транспортного потока не превышает 7 км/ч. Стоят в пробке автомобилисты на пересечении улицы Антонова и улицы Измайлова. Не удастся быстро проехать по Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.
Затор образовался в районе Центрального рынка на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого — средняя скорость движения на этом участке составляет 10 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на пересечении улицы Суворова с Толстовским путепроводом.
Небольшой затор образовался на пересечении улицы Карпинского и проспекта Победы.
Из-за дорожно-транспортного происшествия пробка скопилась на улице Баумана. Инцидент произошел в районе перекрестка с Отдельной улицей.
Серьезный затор образовался на пересечении улицы Воронова и Вишневой улицы. Средняя скорость движения на этом участке составляет 7-10 км/ч.
Стоят в пробке автомобилисты на Красной улице при движении в сторону улицы Лермонтова — по возможности ищите пути объезда.
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