Утром в понедельник на дорогах Пензы образовались серьезные пробки

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пенза серьезно затруднено дорожное движение.

На въезде в город затор образовался на Стрельбищенской улице при выезде на улицу Измайлова — средняя скорость движения транспортного потока не превышает 7 км/ч. Стоят в пробке автомобилисты на пересечении улицы Антонова и улицы Измайлова. Не удастся быстро проехать по Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.

Затор образовался в районе Центрального рынка на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого — средняя скорость движения на этом участке составляет 10 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на пересечении улицы Суворова с Толстовским путепроводом.

Небольшой затор образовался на пересечении улицы Карпинского и проспекта Победы.

Из-за дорожно-транспортного происшествия пробка скопилась на улице Баумана. Инцидент произошел в районе перекрестка с Отдельной улицей.

Серьезный затор образовался на пересечении улицы Воронова и Вишневой улицы. Средняя скорость движения на этом участке составляет 7-10 км/ч.

Стоят в пробке автомобилисты на Красной улице при движении в сторону улицы Лермонтова — по возможности ищите пути объезда.