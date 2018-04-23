Ещё
«Рено» увяз в яме на перекрёстке в самом центре Новосибирска — вытаскивали тросом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рено» увяз в яме на перекрёстке в самом центре Новосибирска — вытаскивали тросом 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Засыпанная щебнем яма, которую вырыли на прошлой неделе на перекрёстке улиц Советской и Ленина в центре Новосибирска, стала ловушкой для автомобилистов.
Корреспондент НГС стал свидетелем того, как автомобиль «Рено Логан» увяз в щебне, пытаясь проехать препятствие напрямую. Никаких ограждений у участка нет, и определить на глаз глубину препятствия трудно.
В щебне почти наполовину оказались передние колёса переднеприводного «Логана».
Водитель и пассажир машины пытались вытолкать машину своими руками, но в итоге автомобиль удалось вызволить только с помощью троса.
Яма на пересечении улиц Ленина и Советской появилась днём 20 апреля — рабочие занялись восстановлением асфальта после временного «зимнего» ремонта. Провал на этом месте образовался ещё в марте — тут сильно просел асфальт.
ngs.ru: последние новости
Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках» Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском Камень с крыши дома разбил лобовое стекло машины в Бердске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Фото обновленной Lada Granta «утекли» в Сеть
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль3
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение