На ж/д перегоне Утяк-Курган поезд переехал мужчину пополам

20 апреля на железной дороге Кургана погиб мужчина. ЧП произошло на перегоне Утяк-Курган вечером. Бригада локомотива подавала звуковые сигналы и пыталась затормозить, но наезда избежать не удалось.

— Мужчина 1978 года перебегал ж/д пути в компании других молодых людей прямо перед подходящим грузовым поездом. По словам очевидцев, молодые люди находились в нетрезвом состоянии — эта информация будет уточняться на судмедэкспертизе. Двое мужчин успели проскочить, а один — нет. Колеса состава буквально разрезали жертву пополам, — рассказали корреспонденту портала 45.ру в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

Таким образом, в комитете опровергли распространяющуюся в соцсетях информацию: в постах во «Вконтакте» сообщается, что под колесами поезда погибла женщина, а само ЧП произошло 21 апреля возле Некрасовского моста. Сообщение о ЧП появилось в выходные в группе «Инцидент/Курган». Тогда подписчики разделились во мнениях — стоит ли выкладывать фото с фрагментами тела. Одни убеждены, что это неэтично, другие уверены, что, если выкладывать такие фото, смертельных случаев будет меньше

5 апреля возле Некрасовского моста под колеса электровоза угодил пожилой мужчина — ему отрезало ногу. В конце февраля в поселке Мишкино грузовой поезд сбил 11-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался.