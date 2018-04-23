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В центре Екатеринбурга ушел под землю новый асфальт
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В центре Екатеринбурга ушел под землю новый асфальт 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
На дорожном покрытии образовались две дыры, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел на перекрестке улиц Карла Маркса и Белинского. Совсем недавно сотрудники «Водоканала» уложили на этом месте новый асфальт, после устранения последствий аварии. Но спустя несколько дней на обновленном дорожном покрытии образовались две огромные ямы.
В пресс-службе городской администрации отмечают, что информация о произошедшем уже передана специалистам, так что совсем скоро сотрудникам «Водоканала» вновь придется выехать на место.
Напомним, это уже не первый случай в Екатеринбурге, когда земля буквально уходит из-под ног. Так, на Малышева, 31 под землю уходит брусчатка. В этом месте, особенно в темное время суток, невнимательный прохожий рискует в лучшем случае подвернуть себе ногу.
Кроме того, в начале апреля асфальт вздулся на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова. Уложенный зимой булыжник весной образовал бугор, из-за которого автомобили могли испытывать трудности с проездом.
Отметим, с прошлой недели рабочие «Водоканала» выехали на гостевой маршрут Чемпионата мира по футболу, чтобы благоустроить дороги, где зимой происходили аварии. Результатом ремонта одного из таких участков стали две огромных ямы.
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