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На перекрестке в центре Пензы столкнулись две машины такси
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На перекрестке в центре Пензы столкнулись две машины такси 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В минувшее воскресенье, 22 апреля, в тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, сделанные на месте дорожной аварии в самом центре Пензы. На оживленном перекрестке улиц Кирова и Максима Горького не смогли разъехаться два легковых автомобиля такси, водители которых работают в одной фирме.
«Авария «Яндекс.такси». Перекресток Кирова-Максима Горького», — сообщил автор снимков, пожелавший остаться анонимным.
В комментариях пензенцы предположили, что причину ДТП стоит искать в банальном нарушении правил дорожного движения. О пострадавших в воскресной аварии не сообщается. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что оба транспортных средства в результате мощного удара получили серьезные механические повреждения. Фотографии с места ДТП в центре Пензы за неполные сутки посмотрели более 1,6 тысяч Интернет-пользователей.
Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.
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