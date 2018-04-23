На перекрестке в центре Пензы столкнулись две машины такси

В минувшее воскресенье, 22 апреля, в тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, сделанные на месте дорожной аварии в самом центре Пензы. На оживленном перекрестке улиц Кирова и Максима Горького не смогли разъехаться два легковых автомобиля такси, водители которых работают в одной фирме.

«Авария «Яндекс.такси». Перекресток Кирова-Максима Горького», — сообщил автор снимков, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях пензенцы предположили, что причину ДТП стоит искать в банальном нарушении правил дорожного движения. О пострадавших в воскресной аварии не сообщается. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что оба транспортных средства в результате мощного удара получили серьезные механические повреждения. Фотографии с места ДТП в центре Пензы за неполные сутки посмотрели более 1,6 тысяч Интернет-пользователей.

Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.