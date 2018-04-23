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Две смертельные аварии с тремя погибшими произошли в Башкирии в воскресенье
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Две смертельные аварии с тремя погибшими произошли в Башкирии в воскресенье 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Два человека погибли во время столкновения «Лады Калины» с «Камазом» у города Октябрьский 22 апреля. Еще один человек погиб в городе Нефтекамске в ДТП между «Ладой Калиной» и ВАЗ-2112. Сводку происшествий опубликовала пресс-служба ГИБДД Башкирии.
Утром 22 апреля авария произошла на 1 километре дороги «Октябрьский — Туймазы». «Лада Калина», за рулем которого находился 25-летний житель Бакалинского района, столкнулась с грузовиком «КамАЗ» под управлением 31-летнего водителя из города Октябрьский. У водителя легковушки и его 23-летней пассажирки (жительницы Октябрьского) не было шансов выжить — машина превратилась от удара в груду металла.
Днём в тот же день в Нефтекамске на улице Юбилейной вновь с участием «Лады Калины» произошло еще одно смертельное ДТП. 30-летний водитель «Калины», житель Балтачевского района, поворачивая налево, столкнулся с движущимся слева попутным «ВАЗ-2112».
Столкновение оказалось сильным, «Калину» отбросило на дерево. Водитель не выжил.
Всего за сутки произошло пять ДТП, в которых три человека погибли и трое получили травмы. Задержаны 62 нетрезвых водителя.
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