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В Волгограде завели дело против женщины, выкинувшей младенца в мусоропровод
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В Волгограде завели дело против женщины, выкинувшей младенца в мусоропровод 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в отношении жительницы Волгограда, выбросившей тело младенца в мусоропровод, говорится в сообщении СУСК по Волгоградской области.
"По данным следствия, тело младенца было упаковано в полиэтиленовый пакет, а сверток выброшен в мусоропровод одного из многоквартирных домов, расположенных по проспекту им. Героев Сталинграда. Страшную находку обнаружила уборщица при расчистке мусоросборника. По предварительным данным судебно-медицинских экспертов смерть новорожденной девочки наступила в результате удушения", — говорится в сообщении СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время проводятся поквартирные обходы, направленные на установление личности подозреваемой.
Следователи просят жителей Красноармейского района Волгограда на условиях анонимности сообщить информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода.
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