В Волгограде завели дело против женщины, выкинувшей младенца в мусоропровод

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости . Уголовное дело по факту убийства новорожденного возбуждено в отношении жительницы Волгограда, выбросившей тело младенца в мусоропровод, говорится в сообщении СУСК по Волгоградской области.

"По данным следствия, тело младенца было упаковано в полиэтиленовый пакет, а сверток выброшен в мусоропровод одного из многоквартирных домов, расположенных по проспекту им. Героев Сталинграда. Страшную находку обнаружила уборщица при расчистке мусоросборника. По предварительным данным судебно-медицинских экспертов смерть новорожденной девочки наступила в результате удушения", — говорится в сообщении СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время проводятся поквартирные обходы, направленные на установление личности подозреваемой.

Следователи просят жителей Красноармейского района Волгограда на условиях анонимности сообщить информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода.