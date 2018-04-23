Уралец поменял фамилию в надежде скрыться от долгов

В Свердловской области мужчина задолжал банку около двух миллионов рублей. Чтобы уйти от долгов, он поменял фамилию, однако его выдал его собственный автомобиль. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу УФССП РФ по Свердловской области.

Судебные приставы выяснили, где проживает должник, и обнаружили на парковке его машину — Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска. Позже транспортное средство продали на публичных торгах, а вырученные деньги передали в пользу банка. Самого нарушителя удалось найти благодаря его же автомобилю — он был зарегистрирован на старую фамилию.