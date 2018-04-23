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На трассе Псков — Санкт-Петербург водитель микроавтобуса сбил мужчину
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На трассе Псков — Санкт-Петербург водитель микроавтобуса сбил мужчину 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На 162-м километре трассы Санкт-Петербург-Псков водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину, сообщают в региональном УГИБДД.
Он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент пешехода сбил микроавтобус марки Ford Transit. По всей вероятности, водитель не заметил мужчину, который вышел на проезжую часть. Когда он увидел пешехода, было слишком поздно. На место происшествия прибыли спасатели, полицеские и врачи скорой помощи.
Мужчина скончался от полученных травм на месте аварии. По данному факту правоохранители проводят проверку.
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