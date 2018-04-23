На трассе Псков — Санкт-Петербург водитель микроавтобуса сбил мужчину

На 162-м километре трассы Санкт-Петербург-Псков водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину, сообщают в региональном УГИБДД

Он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент пешехода сбил микроавтобус марки Ford Transit . По всей вероятности, водитель не заметил мужчину, который вышел на проезжую часть. Когда он увидел пешехода, было слишком поздно. На место происшествия прибыли спасатели, полицеские и врачи скорой помощи.

Мужчина скончался от полученных травм на месте аварии. По данному факту правоохранители проводят проверку.